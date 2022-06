PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Mundo Deportivo donosi, że Pep Guardiola posiada dżentelmeńską umowę z Bernardo Silvą. Na jej mocy Portugalczyk ma prawo opuścić Manchester City tego lata, jeśli do klubu wpłynie korzystna oferta. Faworytem do sprowadzenia pomocnika jest Barcelona. Katalończycy widzą w nim następcę Frenkiego de Jonga.

O 27-latku marzy FC Barcelona. W klubie uważają, że Silva nie tylko zapełniłby lukę po ewentualnym odejściu Frenkiego de Jonga, ale i podniósłby poziom drugiej linii

Portugalczyk już ubiegłego lata chciał zmienić klub. Do gry wkroczył jednak hiszpański trener, który ostatecznie przekonał go do pozostania. Pomocnik rozegrał świetny sezon, a Manchester City sięgnął po mistrzostwo Anglii. Teraz, jednak, według wspomnianej umowy, 27-latek może odejść, jeśli do klubu wpłynie korzystna oferta. Po pięciu sezonach w barwach Obywateli zawodnik chce poszukać wyzwań gdzie indziej.

O Silvie marzy FC Barcelona. Kiepska sytuacja finansowa klubu znacząco utrudnia działanie na rynku transferowym. Dość powiedzieć, że Blaugrana wciąż nie ogłosiła podpisania kontraktów z Franckiem Kessiem oraz Andreasem Christensenem. Z Camp Nou może jednak pożegnać się Frenkie de Jong. Duma Katalonii negocjuje z Manchesterem United. Pierwsza oferta została odrzucona, ale negocjacje trwają. Xavi Hernandez uważa, że Bernardo Silva byłby nie tylko zastępcą dla Holendra, ale i mógłby wnieść grę drugiej linii na wyższy poziom. Szkoleniowiec porównuje 27-latka do Pedriego pod względem wizji i rozumienia gry. Nieformalne rozmowy między oba klubami już miały miejsce. Konkretna cena nie padła, ale Mundo Deportivo uważa, iż Barcelona powinna liczyć się z wydaniem podobnej kwoty, co za Ferrana Torresa. Napastnik ma kosztować Blaugranę łącznie około 55 milionów euro.

Silva rozegrał w minionym sezonie 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i siedem asyst.

