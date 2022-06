Pressfocus Na zdjęciu: Marcin Bułka

Pozycja bramkarza na sezon 2022/2023 w OGC Nice to wielka niewiadoma. Marcin Bułka może mieć poważnego konkurenta do gry.

Marcin Bułka to aktualnie pierwszy bramkarz OGC Nice po odejściu Waltera Beniteza

Francuski klub chce jednak sprowadzić konkurenta dla Polaka

Na celowniku OGC Nice jest bramkarza Chelsea

Polak może mieć poważnego rywala

Marcin Bułka to jeden z najbardziej utalentowanych polskich bramkarzy. Świadczy o tym, że Polak był już graczem Chelsea oraz PSG. Rzecz jasna 22-latek nie przebił się do podstawowego składu tych klubów z powodu ogromnej konkurencji. Regularnych występów szukał zatem na wypożyczeniu w niższych klasach rozgrywkowych. Tam również nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Przed kampanią 2021/2022 Bułka dołączył do OGC Nice. Polak niemal cały sezon Ligue 1 spędził na ławce (jeden występ, przeciwko Clermont 0:1). 22-latek szansę otrzymał jednak w Pucharze Francji, gdzie jego zespół doszedł do finału. Po drodze wyeliminował PSG, czy Olympique Marsylię. To sprawiło, że Nice wykupiło Bułkę z PSG za dwa miliony euro. Dotychczas jest to jedyny transfer ekipy Polaka na najbliższy sezon.

Wydawało się, że Bułka o bluzę z numerem jeden zawalczy z Walterem Benitezem. Doświadczony argentyński bramkarz zasilił jednak szeregi PSV. Tym samym Polak stał się pierwszym bramkarzem Nice. Francuski klub szuka jednak gracza na tę pozycję. Na celowniku ekipy z Nicei znalazł się Kepa. Hiszpan jest rezerwowym w Chelsea, więc dołączenie do drużyny, która wystąpi w europejskich pucharach, wydaje się świetne. Nice spróbuje wypożyczyć tego piłkarza, co znacznie skomplikowałoby sytuację Bułki w kwestii bycia podstawowym bramkarzem.

