PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Argentyńskie media twierdzą, że jedyna oficjalna oferta kontraktu, którą otrzymał Paulo Dybala jest z AS Romy, ponieważ ani Inter Mediolan, ani AC Milan nie traktują go priorytetowo.

Paulo Dybala wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem

Według TycSport zawodnik otrzymał tylko jedną oficjalną ofertę od Romy

Milan i Inter nie traktują Dybali priorytetowo

Paulo Dybala w końcu musi zdecydować o swojej przyszłości

Paulo Dybala jest wolnym zawodnikiem po tym, jak Juventus wycofał propozycję nowego kontraktu i pozwolił, by jego umowa wygasła 30 czerwca.

Argentyńczyk był bardzo bliski dołączenia do Interu Mediolan, ale powrót na San Siro Romelu Lukaku sprawił, że nerazzurri zmienili swoją strategię na letnie okienko transferowe. Mając jeszcze w składzie Lautaro Martineza raczej nie zdecydują się już na podpisanie wysokiego kontraktu z byłym graczem Juventusu.

Milan pozostaje zainteresowany napastnikiem, ale argentyński TyC Sport twierdzi, że agentom Dybali została złożona tylko jedna oficjalna oferta i pochodzi ona od AS Romy. To samo źródło twierdzi, że giallorossi oferują mu kontrakt, na mocy którego gracz zarobi 6 milionów euro. Jest to zgodne z oczekiwaniami Argentyńczyka, który jednak wciąż nie dał jasnej odpowiedzi, czy interesuje go gra dla rzymskiego klubu.

Roma nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. Nie jest też uważana za pretendentów do zdobycia tytułu mistrzowskiego, ale mają ambicję i trenera Jose Mourinho, wygrywając Ligę Konferencji Europy w pierwszym sezonie istnienia tego turnieju.

Tymczasem Arsenal i Manchester United obserwują sytuację, ale Dybala wydaje się być zdecydowany, aby kontynuować karierę w Serie A.

Zobacz również: McKennie odejdzie z Juventusu? “Jest ważnym zawodnikiem”