Wciąż nie ustają spekulacje na temat przyszłość Paulo Dybali. Argentyńczyk jest łączony z wieloma klubami, ale jak dotąd nie potrafi zdecydować się na żadną ofertę. Jak sam przyznaje, we Włoszech czuje się szczęśliwy, ale chętnie też spróbowałby czegoś nowego.

Saga z udziałem Paulo Dybali ciągnie się już niemal rok. Najpierw zastanawiano się, czy Argentyńczyk przedłuży wygasający w czerwcu tego roku kontrakt z Juventusem, a teraz media spekulują na temat jego nowego pracodawcy. Można powiedzieć, że nadal nie wiadomo, czego spodziewać się po decyzji napastnika.

Paulo Dybala postanowił jednak przerwać milczenie i odniósł się do swojej przyszłości. Argentyńczyk nie dał jednak żadnych sygnałów mogących sugerować, co zamierza w przyszłości. – Jestem spokojny o swoją przyszłość. Ludzie, którzy dla mnie pracują zadbają o to. We Włoszech czuję się szczęśliwy, choć nadal chciałbym spróbować swoich sił w innych ligach jak Premier League czy La Liga – stwierdził Argentyńczyk.

Napastnik najczęściej jest łączony z Interem Mediolan, choć w ostatnich dniach mówi się, że ewentualny powrót Romelu Lukaku do nerazzurrich wykluczy transfer Argentyńczyka. Dybalę w swoim zespole chciałby też mieć Mourinho, który namawiał gracza Juventusu na przeprowadzkę do Rzymu.

Ale nie tylko we włoskie kluby chcą podpisać kontrakt z Paulo Dybalą. Zainteresowanie wyraża także Paris Saint-Germain czy Real Madryt. Argentyńczyk ponoć też chętnie dołączyłby do Barcelony, która jednak zdaniem mediów nie do końca jest zainteresowana usługami tego napastnika mając inne plany na letnie okienko transferowe. Oczywiście na orbicie pozostają też kluby Premier League. Oba zespoły z Manchesteru, Tottenham czy Arsenal też chętnie sprowadziłyby Dybalę do siebie.

