fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus jest w trakcie prac związanych z letnimi wzmocnieniami. Media już dotarły do tego, że sternicy Starej Damy chcą pozyskać Paula Pogbę i Angela Di Marii. Nowe wieści w sprawie przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Juventus może latem tego roku powaznie wzmocnić skład

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał nowe informacje na temat ewentualnych wzmocnień

Na celowniku Starej Damy są Paul Pogba i Angel Di Maria

Juventus spokojny o transfer Pogby, ale ma wątpliwości ws. Di Marii

Juventus bez wątpienia nie może zaliczyć poprzedniej kampanii do udanych. Bianconeri rozczarowali w Lidze Mistrzów i w drugim sezonie z rzędu nie wygrali mistrzostwa Serie A. Sternicy Juve mają zatem plan, aby w trakcie letniego mercato wzmocnić drużynę, co ma pomóc w odzyskaniu godności po dwóch słabych kampaniach.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że Juventus prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania Paula Pogby i Angela Di Marii, ale jeszcze z żadnym z wymienionych nie osiągnął porozumienia. W przypadku pozytywnego rozwiązania obaj mieliby zasilić szeregi Starej Damy na zasadzie wolnego transferu.

Już kilka dni temu przedstawiciele Juventusu spotkali się z pełnomocnikami Di Marii. Rozmowy między stronami wciąż trwają. Aczkolwiek transakcja wciąż nie została sfinalizowana. Wpływ na to ma mieć fakt, że przedstawiciele Juve nie są do końca przekonani, czy Argentyńczyk jest najlepszą opcją do wzmocnienia ofensywy.

Tymczasem Pogba, którego odejście z Man Utd zostało już ogłoszone, wydaje się coraz bliżej klubu z Turynu. Przyszły tydzień ma być decydujący dla losów piłkarza. Francuz w ekipie z Serie A będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości ośmiu milionów euro bez bonusów. W przypadku mistrza świata z 2018 roku władze giganta Serie A wydają się pozytywnego obrotu wydarzeń.

