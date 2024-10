Paulo Dybala może niebawem zmienić barwy klubowe. Jak donosi portal sportmediaset.it AS Roma spotka się z Galatasaray, aby przedyskutować temat potencjalnego transferu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Galatasaray będzie rozmawiać z Romą, celem transfer Paulo Dybali

Paulo Dybala powoli zbliża się do końca obecnego kontraktu. Co prawda AS Roma ma możliwość przedłużenia umowy o dwanaście miesięcy, lecz na tę chwilę nie aktywowała klauzuli zapisanej w umowie. W związku z tym przyszłość pomocnika w Rzymie stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że latem przyszłego roku Argentyńczyk po dwóch latach opuści stolicę Włoch.

Podczas ostatniego okna transferowego transferem Dybali zainteresowane były kluby z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie brak zgody na przeprowadzkę do Saudi Pro League wyraził sam zawodnik. 30-latek nie chciał myśleć o wyjeździe poza Europę.

Temat przyszłości reprezentanta Argentyny po niespełna trzech miesiącach ponownie wraca jak bumerang. Tym razem Dabala jest przymierzany do transferu nad Bosfor. Jak informuje portal sportmediaset.it klub, który rozważa pozyskanie pomocnik to Galatasaray. Co więcej, przedstawiciele Romy oraz Galatasaray planują spotkanie, na którym będą dyskutować o możliwej transakcji zimą lub latem przyszłego roku.

Włoski portal sugeruje, że Roma może być otwarta na sprzedaż zawodnika. Dlatego ostateczna decyzja należeć będzie do Paulo Dybali. Galatasaray w letnim oknie ku zaskoczeniu wielu kibiców i ekspertów sfinalizowała wypożyczenie innej gwiazdy Serie A – Victora Osimhena.

Dybala w tym sezonie rozegrał jak na razie 7 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Podczas ostatniego meczu w lidze z Monzą nie został uwzględniony w kadrze zespołu ze względu na kontuzję związaną z problemami mięśniowymi.