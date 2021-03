Jak doniósł Josep Pederol, agent Cristiano Ronaldo rozmawiał z Florentino Perezem na temat ewentualnego powrotu Portugalczyka na Santiago Bernabeu.

Cristiano i Real chcą ponownego zjednoczenia

Ani Cristiano Ronaldo, ani Real Madryt nie mogą być zadowoleni ze swoich osiągnięć od momentu, gdy Portugalczyk opuścił stolicę Hiszpanii. Juventus nawet nie otarł się o zdobycie Ligi Mistrzów, podobnie jak Królewscy. Podczas, gdy Ronaldo chciałby swoje ostatnie lata spędzić na najwyższym poziomie, jego zespół znajduje się w momencie przebudowy i jest daleko nawet od sięgnięcia po mistrzostwo Włoch. Podobno Portugalczyk już wcześniej myślał o powrocie do Madrytu, ale punktem przełomowym okazało się odpadnięcie Starej Damy w dwumeczu z Porto.

Jak donosi dziennikarz Josep Pederol, “Jorge Mendes rozmawiał z Realem Madryt o możliwości powrotu Cristiano Ronaldo”. Pederol to ten sam człowiek, który wcześniej jako pierwszy poinformował o odejściu pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki do Turynu.

To byłyby długie negocjacje

Jeżeli te słowa okażą się prawdziwe, oba kluby i zawodnika czekają długie i skomplikowane negocjacje. Sam Juventus również jest ponoć skłonny do sprzedaży 36-letniego gracza inkasującego najwyższą w zespole pensję. Jednocześnie ta właśnie pensja może okazać się kluczowym problemem w osiągnięciu porozumienia z innym zespołem. We Włoszech Cristiano Ronaldo płaci bowiem podatki w wysokości zaledwie 25% swojego dochodu. Ciężko zatem, by Real Madryt zdołał zapłacić Portugalczykowi netto tyle, co Stara Dama.

“Wiecie, jakim uczuciem go darzę”

Pytania o Cristiano Ronaldo nie uniknął Zinedine Zidane, który w piątek wziął udział w konferencji przed meczem z Elche.

– Cóż, wiesz, czym jest Cristiano dla Madrytu, co zrobił dla klubu i jakim uczuciem wszyscy tu go darzymy. Jednak jest teraz piłkarzem Juventusu i bardzo dobrze sobie radzi. Mówi się wiele rzeczy, ale nie mam nic więcej do dodania – powiedział francuski szkoleniowiec Realu Madryt.

Póki jednak Cristiano pozostaje we Włoszech, musi skupić się na rozgrywkach Serie A. Już w niedzielę jego Juventus czeka wyjazdowe starcie z Cagliari.

Cagliari Juventus Turyn 6.25 4.40 1.59 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. marca 2021 14:59 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin