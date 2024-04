Dusan Vlahović wzbudza spore zainteresowanie i w letnim okienku transferowym mógłby przenieść się do Premier League. Według Ekrema Konura 24-letni napastnik nie ma jednak zamiaru rozstawać się z Juventusem, w którym występuje od 2022 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović nie planuje opuszczać Turynu pomimo ofert

Dusan Vlahović to zdecydowanie najskuteczniejszy piłkarz Juventusu w trwającym sezonie. 24-letni napastnik na boiskach Serie A zdobył 15 bramek i walczy o koronę króla strzelców. Serb do prowadzącego Lautaro Martineza traci jednak aż 8 goli, więc o ten prestiżowy tytuł nie będzie mu łatwo. Stara Dama ma nadzieję, że wychowanek Partizana Belgrad pozostanie w Turynie na kolejną kampanię.

25-krotny reprezentant Serbii wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku transferowym. Skutecznego snajpera w przeszłości łączono głównie z gigantami Premier League, w tym Chelsea, a angielskie kluby najbliższego lata mają ponownie spoglądać w kierunku napastnika Bianconerich. Jak donosi Ekrem Konur, Juventus może być spokojny o przyszłość Dusana Vlahovicia, który podobno nie planuje zmieniać otoczenia.

Serbski atakujący z powodzeniem występuje w barwach turyńczyków od stycznia 2022 roku, kiedy to przeprowadził się do Juve za ponad 80 milionów euro z Fiorentiny. Mierzący 190 centymetrów wzrostu zawodnik ostatnio jest trochę mniej skuteczny, ale ogólnie rzecz biorąc, obecny sezon może uznać za udany. Jego bilans w zespole Starej Damy to łącznie 93 spotkania, 39 trafień oraz 9 asyst.