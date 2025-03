Vlahović opuści Juventus. Giganci zainteresowani napastnikiem

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Kluby z Premier League obserwują Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović nie zgodził się na obniżkę wynagrodzenia w Juventusie. Włoski klub przedstawił zawodnikowi ofertę nowego kontraktu, ale nie zaakceptował warunków. Serb w ostatnim czasie stracił miejsce w wyjściowym składzie po przybyciu Randala Kolo Muaniego w ramach wypożyczenia z Paris Saint-Germain. Co istotne, Stara Dama planuje zatrzymanie Francuza na stałe, co jeszcze bardziej może zagrozić przyszłości Vlahovicia w zespole.

Wedle najnowszych doniesień, Arsenal, Chelsea oraz Manchester United chcą związać się z 25-letnim reprezentantem Serbii. Pomimo, że zawodnik strzelił 14 goli i zanotował dwie asysty w bieżącym sezonie, Juventus jest gotowy sprzedać Vlahovicia za mniej niż połowę sumy, którą zapłacił Fiorentinie w 2022 roku.

Co ciekawe, Czerwone Diabły prowadziły negocjacje z Juventusem na temat wymiany z udziałem Vlahovicia i Joshuy Zirkzee w styczniu. Mimo to, wciąż rozważają możliwość pozyskania Serba, ale muszą zmierzyć się z konkurencją. Obecny kontrakt Serba obowiązuje do połowy 2026 roku, a rozmowy na temat przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. W związku z brakiem postępów w negocjacjach, klub zdecydował, że jedyną opcją, by cokolwiek zyskać na jego odejściu, jest sprzedaż zawodnika latem.