"Mam nadzieję, że z czasem uda mi się namówić do powrotu Michała Pazdana, może Michała Kucharczyka. Ciągle im to proponuję, również Michałowi Kopczyńskiemu" - powiedział Marek Śledź, dyrektor akademii Legii w rozmowie dla "Asystenta Trenera".

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa.

Rezerwy Legii Warszawa pozostają w III lidze na kolejny sezon

Drużyna jednak kilka dni temu wywalczyła regionalny Puchar Polski

Dyrektor Akademii wieszczy wzmocnienia II zespołu przed nowymi rozgrywkami

Dyrektor Marek Śledź namawia

Rezerwy Legii Warszawa od jakiegoś czasu występują na poziomie III ligi. Klub chciałby, aby śladem innych dużych marek w kraju również “Wojskowi” mieli swoją drugą drużynę na poziomie II ligi. Tak jest w przypadku Lecha Poznań, Zagłębia Lubin, czy Śląska Wrocław – te akurat w tym sezonie pożegnały się z rozgrywkami. Niemniej gra na takim pozwala rozwijać piłkarzy i zyskiwać cenne doświadczenie. A tego właśnie oczekuje Marek Śledź, który mówi o pomyśle wzmocnienia rezerw Legii.

– Drugi zespół powinien być elementem łączącym zarówno piłkarzy doświadczonych, jak i młodych, dla których dedykowana jest “dwójka”. Chodzi o budowanie rezerw w oparciu o takich zawodników, jak Mateusz Możdżeń. Mam nadzieję, że z czasem uda mi się namówić do powrotu Michała Pazdana, może Michała Kucharczyka. Ciągle im to proponuję, również Michałowi Kopczyńskiemu. Mówię: “Słuchajcie, jak któregoś dnia nie będziecie już chcieli grać na poziomach wysoko kwalifikowanych, gdzie nie zawsze występujecie, to wróćcie do Legii, do akademii. Staniecie się nauczycielami dla młodych, będziecie mieli misję do spełnienia, a ja zagwarantuję wam zawodowe życie przez kolejne 15 lat” – powiedział dyrektor akademii Legii Warszawa, Marek Śledź dla magazynu “Asystent Trenera”.

