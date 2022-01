Donny van de Beek bliski opuszczenia Manchesteru United

Pressfocus Na zdjęciu: Po lewej Donny van de Beek

Jak donoszą angielskie media, Donny van de Beek może opuścić Manchester United jeszcze w zimowym okienku transferowym. Holendra w swoich szeregach bardzo chętnie widziałoby Crystal Palace, a na transfer nalega trener Patrick Vieira. Doniesienia te potwierdza także Fabrizio Romano.

Donny van de Beek jest nieszczęśliwy w Manchesterze United i chciałby odejść

Klub nie jest skłonny pozbywać się piłkarza

Zainteresowane wypożyczeniem Holendra jest Crystal Palace

Holender niewolnikiem Manchesteru United

Van de Beek od dawna zabiega o to, by opuścić Old Trafford i znaleźć klub, w którym będzie mógł regularnie grać. Wydawało się, że ściągnięty z Ajaxu Amsterdam pomocnik, po odejściu Ole Gunnara Solskjaera otrzyma więcej szans na grę. Odkąd stery klubu przejął Ralf Rangnick rola piłkarza nie uległa jednak zmianie i głównie przesiaduje on na ławce rezerwowych. Mimo to niemiecki szkoleniowiec jest niechętny do wypuszczenia van de Beeka z Manchesteru.

Dyrekcja Manchesteru United wierzy, że gracz być może odnajdzie się pod wodzą stałego menedżera, który ma zostać zatrudniony od przyszłego sezonu. Pomocnika ma już jednak dość ciągłych obietnic bez pokrycia. Van dee Beck liczy, że włodarze pozwolą mu udać się na wypożyczenie do innego klubu, tak, by mógł zyskać regularność w grze. Crystal Palace wydaje się być do tego idealnym miejscem. Odkąd Orły przejął Vieira, gra klubu uległa znacznej poprawie, zarówno pod względem wyników, jak i czysto wizualnie.

Talks ongoing for Donny van de Beek to Crystal Palace on straight loan. Salary coverage now discussed with Man United. Negotiations in progress. 🔴🇳🇱 #MUFC



Patrick Vieira is pushing to have Donny as new midfielder, as revealed yesterday. #CPFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2022

Fabrizio Romano informuje, że na ten moment zawodnikowi najbliżej do przeprowadzki do Crystal Palace. Wcześniej zainteresowanie wykazywało choćby Newcastle United, lecz Srokom zależało na transferze definitywnym, na co nie chciał przystać Manchester United.

Stanowisko Czerwonych Diabłów jest jasne – jeśli gracz miałby odejść, może się to stać jedynie na zasadzie wypożyczenia, a w umowie z pewnością nie znajdzie się opcja wykupu. Klub zdaje sobie sprawę z potencjału Holendra i uważa, że na razie nie umie on go w pełni uwolnić.

Przeczytaj także: Mancini ma chęć wrócić do Premier League, możliwy powrót do Manchesteru