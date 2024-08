Jagiellonia Białystok w najbliższych dniach może stracić jednego z liderów. Jak przekazał portal Meczyki.pl Dominik Marczuk dał zgodę na transfer do Realu Salt Lake w MLS.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk może odejść z Jagiellonii do Realu Salt Lake

Jagiellonia Białystok w poprzednim sezonie dość niespodziewanie, ale zasłużenie triumfowała w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Wśród kluczowych zawodników Dumy Podlasia, którzy przyczynili się do historycznego mistrzostwa, należy wymienić m.in. Dominika Marczuka.

Skrzydłowy imponował formą w ubiegłym sezonie, co przerodziło się w nagrodę dla młodzieżowca sezonu. 20-latek z Międzyrzecza Podlaskiego rozegrał 34 mecze w lidze, w których zdobył 6 bramek i zanotował 13 asyst. Nagrodą za dobre występy na polskich boiskach było powołanie do reprezentacji Polski na baraże o awans na Euro 2024. Uwagę na dobrą formę Marczuka zwrócił nie tylko Michał Probierz, ale również zagraniczne kluby. Jak się okazuje, w najbliższych dniach gwiazda Jagiellonii Białystok może wyjechać za ocean.

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl poinformował, że Marczuk jest blisko transferu do MLS. Klub, który prowadzi rozmowy z Jagiellonią ws. transferu piłkarz to Real Salt Lake. Dziennikarz podkreślił, że zawodnik dał zielone światło na przeprowadzkę do USA.

Czy Dominik Marczuk powinien odejść do MLS? TAK 0% NIE 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: TAK

NIE

Warto odnotować, że jeśli transfer ma dojść do skutku, to musi się odbyć w najbliższych dniach. Okno transferowe w lidze amerykańskiej zamknie się w środę (14 sierpnia). Na ten moment nie wiadomo czy Dominik Marczuk pomoże Jagiellonii w rewanżowym meczu z Bodo/Glimt w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.