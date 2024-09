Juventus latem próbował wypchnąć z klubu Tiago Djalo. Jak się okazuje, zarząd osiągnął swój cel, bowiem obrońca uda się na wypożyczenie. Fabrizio Romano przekazał, że zawodnik trafi do FC Porto.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Tiago Djalo

Tiago Djalo zostanie wypożyczony z Juventusu do FC Porto

Juventus to jedna z drużyn, która podczas letniego okna transferowego postawiła na rewolucję kadrową. Thiago Motta, który przejął stery w zespole z Turynu, jasno podkreślił, że część graczy nie będzie częścią jego planów na sezon 2024/2025. Dlatego ze Starą Damą w ostatnich dwóch miesiącach pożegnali się m.in. Wojciech Szczęsny, Adrien Rabiot, Matias Soule czy Federico Chiesa.

Ku zaskoczeniu w gronie zawodników, którzy nie będą w kadrze Juventusu znalazł się również Tiago Djalo. Środkowy obrońca co prawda był częścią drużyny podczas okresu przygotowawczego, lecz złożył prośbę o transfer. Wiele wskazywało na to, że jego nowym klubem będzie AS Roma, lecz po testach medycznych rzymianie wycofali się z pomysłu sprowadzenia 24-latka.

Fiasko związane z przejściem do Romy nie oznacza, że Djalo zostanie w Juventusie. Fabrizio Romano zapowiedział w mediach społecznościowych zbliżające się wypożyczenie Portugalczyka. Obrońca najbliższy sezon spędzi w ojczyźnie, gdzie będzie bronił barw FC Porto. W umowie nie zawarto klauzuli wykupu, więc w lipcu zawodnik wróci do Turynu. Smoki podczas wypożyczenia będą pokrywać 60% wynagrodzenia piłkarza.

Djalo w Juventusie nie odegrał zbyt dużej roli, bowiem zawodnikiem Bianconeri był zaledwie pół roku. Łącznie na włoskich boiskach rozegrał tylko jedno spotkanie, a na murawie spędził 16 minut.