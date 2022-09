Pressfocus Na zdjęciu: Diego Costa

Działacze Wolverhampton Wanderers szybko reagują na poważną kontuzję Sasy Kalajdzicia. W miejsce napastnika reprezentacji Austrii, włodarze Wilków chcą ściągnąć Diego Costę.

Po kontuzji Sasy Kalajdzicia, Wolverhampton Wanderers musi szukać nowych napastników wśród graczy bez kontraktów

Celem transferowym Wilków jest Diego Costa, który od stycznia jest wolnym zawodnikiem

Napastnik reprezentacji Hiszpanii występował w Premier League w barwach Chelsea FC, w latach 2014-2017

Szykuje się wielki powrót do Premier League?

Sasa Kalajdzic w końcówce letniego okna transferowego, przeniósł się z VfB Stuttgart do Wolverhampton Wanderers za 15 mln euro. Napastnik reprezentacji Austrii już w debiucie w Premier League, w rywalizacji z Southampton FC (1:0) zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa pauza. Działacze Wolverhampton Wanderers zmuszeni zatem byli w trybie natychmiastowym poszukać następcy 25-letniego atakującego, doskonale zdając sobie sprawę z faktu, że ich poszukiwania należy ograniczyć do grona piłkarzy bez przynależności klubowej.

Jak donosi Sky Sports, włodarze Wilków skontaktowali się z byłym napastnikiem Atletico Madryt, Chelsea FC oraz reprezentacji Hiszpanii, Diego Costą. 33-latek jest wolnym graczem, gdy w styczniu 2022 rozwiązał kontrakt z Atletico Mineiro. W barwach Kogutów, Diego Costa w sezonie 2021 rozegrał jednak tylko 19 meczów, w których strzelił zaledwie pięć bramek. Dlatego też na Molineux Stadium chcą się najpierw przyjrzeć w jakiej jest formie fizycznej, a dopiero później zaproponować mu kontrakt.

Jakby Wilkom mało było problemów, na rozgrzewce przed meczem z The Saints, kontuzja kolana uniemożliwiła występ innemu napastnikowi, Raulowi Jimenezowi, który od dawna ma chroniczne problemy ze zdrowiem. Zdaniem angielskiej prasy jednak, uraz Meksykanina nie jest poważny.

