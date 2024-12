Arsenal wziął na celownik pomocnika. Chce go sprowadzić w styczniu

Arsenal chce sięgnąć po zawodnika Chelsea. Jak przekazał serwis Caughtoffside.com, Kiernan Dewsbury-Hall ma trafić do zespołu Mikela Artety.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Mikel Arteta

Kiernan Dewsbury-Hall na radarze Kanonierów

Arsenal w zbliżającym się oknie transferowym jest gotowy związać się z z Kiernanem Dewsbury-Hallem z Chelsea. The Blues są otwarci na wysłuchanie ofert za pomocnika. Piłkarz nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, a klub ze Stamford Bridge liczy na odzyskanie przynajmniej część zainwestowanych środków.

Angielski pomocnik, który pół roku temu dołączył do Chelsea z Leicester City za 35 milionów euro, nie spełnił oczekiwań. 26-latek rozegrał zaledwie czternaście spotkań we wszystkich rozgrywkach, a menedżer Enzo Maresca nie wydaje się przekonany do jego umiejętności.

Jak donosi portal CaughtOffside, Arsenal jest głównym faworytem do pozyskania gracza. Oprócz Kanonierów, zainteresowanie piłkarzem wyrażają również Fulham, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United oraz Brighton & Hove Albion. Wszystkie wymienione drużyny uważnie śledzą sytuację pomocnika Chelsea, licząc na jego transfer w nadchodzącym okienku.

Dewsbury-Hall może być jednym z najgorętszych nazwisk zimowego rynku transferowego. Łącznie w rozgrywkach Premier League wystąpił w 64 meczach, zdobywając trzy bramki i notując cztery asysty.