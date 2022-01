Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele jest związany z FC Barceloną do końca obecnego sezonu. Jeżeli piłkarz nie przedłuży wygasającej umowy, będzie mógł w lipcu przejść do innego klubu na zasadzie wolnego transferu. Duma Katalonii przygotowuje ostatnią ofertę, ale najnowsza wypowiedź agenta zawodnika daje do zrozumienia, że o porozumienie może być ciężko.

Ousmane Dembele wciąż nie dogadał się z Barcą ws. nowego kontraktu

Francuz nie chce rezygnować z wysokich zarobków, a do tego jego agent rozpoczął własną grę

Klub planuje zaprosić piłkarza na kolejne spotkanie pod koniec miesiąca, gdzie przedstawi ostatnią ofertę Laporty

Dembele gra na zwłokę

FC Barcelona rozpoczęła pierwsze przymiarki do nowej umowy Ousmane Dembele już ponad rok temu. Od tamtej pory Francuz usłyszał kilka ciekawych ofert ze strony klubu, jednak żadnej z nich nie wybrał. Za każdym razem pojawia się nowy aspekt który nie przypada do gustu 24-latkowi.

Tym razem okazało się, że skrzydłowy mógł być zaniepokojony z ostatnich decyzji Xaviego. Agent Dembele w rozmowie z L’Equipe wyznał, że klub nie do końca dba o zdrowie swoich piłkarzy. Jeżeli chodzi o Francuza, miał on przerwę w paru treningach z racji na pozytywny wynik testu na Covid. Pomimo tego, znalazł się w kadrze meczowej na ostatnie starcie z Linares Deportivo w Pucharze Króla, ponieważ Duma Katalonii od ponad tygodnia walczy z szerokimi absencjami.

– To, że Dembele dalej nie podpisał nowej umowy nie jest kwestią pieniędzy. To kwestia dnia codziennego. Grał w ostatnim meczu, pomimo braku treningów, bo miał Covid. To dla mnie trudne do zrozumienia – wyjawił Moussa Sissoko.

Patrząc wstecz, Dembele nigdy nie przypominał zawodnika, który mógłby umrzeć za FC Barcelonę. W dodatku z każdym trenerem było mu nie po drodze. Lekceważył też klubowe zasady, nie raz spóźniając się na treningi czy odprawy.

Na pewno nie można odmówić talentu 24-latkowi. Kiedy gra, zespół stwarza więcej sytuacji, a przy okazji staje się niebezpieczny pod bramką rywala. W przeszłości nie miał szczęścia do zdrowia, dlatego sporą cześć przygody w Katalonii spędził w salach rehabilitacyjnych.

W hiszpańskich mediach coraz częściej słyszy się o chęciach odejścia Dembele. Oferty zapewne już wpływają na pocztę Sissoko, stąd każdy kierunek jest możliwy.

Tymczasem Xavi i tak postara się zatrzymać mistrza świata na Camp Nou. Wraz z Joanem Laportą pracuje nad nową umową dla reprezentanta Trójkolorowych. Hiszpan uważa, że jego podopieczny nie znajdzie lepszego miejsca niż Barcelona. Kolejne spotkanie planowane jest pod koniec miesiąca. Gdy obie strony znów nie dojdą do porozumienia, gracz odejdzie latem za darmo.

Czytaj więcej: FC Barcelona chce pozyskać reprezentanta Brazylii