Ousmane Dembele jest bliski transferu z FC Barcelony do Paris Saint-Germain. Takie informacje przekazał Fabrice Hawkins, dziennikarz RMC Sport. Francuz już wielokrotnie był łączony z transferem do PSG.

IMAGO / Colas Buera Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele może latem odejść z Barcelony

Francuz jest bliski transferu do PSG

Francuzi do końca lipca mogą aktywować jego klauzulę odstępnego

Dembele gotowy na transfer do PSG?

Ousmane Dembele wielokrotnie łączony był z transferem do Paris Saint-Germain. O przyszłości Francuza spekulowano już zeszłego lata, gdy gracz ostatecznie zdecydował się pozostać w FC Barcelonie.

Podczas tegorocznego okienka również pojawiały się doniesienia, że PSG nadal obserwuje Demebele i rozważa transfer. Jednak jak dotąd były to niepotwierdzone dywagacje.

Tym razem jest jednak inaczej. Według Hawkinsa z RMC Sport Demebele kuszony projektem francuskiego klubu miał zgodzić się na zmianę otoczenia. PSG ma czas do 31 lipca, aby zapłacić klauzulę odstępnego wynoszącą 50 mln euro. Co więcej, nie jest to transfer mający na celu zastąpienie Kyliana Mbappe.

