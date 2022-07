PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Według Cardena SER, hiszpańskiej rozgłośni radiowej, Frenkie de Jong definitywnie odrzucił możliwość transferu do Manchesteru United. Holender miał o swojej decyzji poinformować władze Czerwonych Diabłów, a także kolegów w szatni Barcelony.

Według Cardena SER de Jong definitywnie odrzucił możliwość transferu do Manchesteru United

Holender miał poinformować o tym władze Czerwonych Diabłów i kolegów z Barcelony

To zła wiadomość dla obu klubów, które nie zamierzają poddać się w temacie transferu pomocnika

Holender zablokował transfer do Man Utd, ale i tak może odejść

To wiadomość, która nie ucieszy żadnego z klubów. Erik ten Hag chciał ponownie współpracować z zawodnikiem, z którym miał dobre relacje w Ajaksie Amsterdam, jednak teraz w obliczu decyzji Holendra będzie musiał poszukać alternatyw. Z kolei Barcelona dała jasno do zrozumienia, że chce sprzedać pomocnika tego lata, ponieważ muszą zredukować listę płac, aby zarejestrować nowych zawodników w La Liga.

Robert Lewandowski, Raphina, Franck Kessie i Andreas Christensen przybyli tego lata na Camp Nou, pomimo dobrze udokumentowanych problemów finansowych klubu, a wkrótce do tego grona dołączy obrońca Sevilli, Jules Kounde.

Duma Katalonii wciąż ma szansę pozbyć się de Jonga, bowiem Holendrem jest zainteresowany Bayern Monachium czy Chelsea, jednak będzie to spory cios. Po pierwsze Katalończycy stracili mnóstwo czasu na negocjacje z Manchesterem United, a ponadto udało im się wypracować porozumienie. Teraz będą musieli wszystko zaczynać od nowa. A czasu pozostaje coraz mniej.

Barcelona również w tym wszystkim nie może zapominać o kontrakcie de Jonga i kwocie, jakiej jest winna zawodnikowi z tytułu różnych zapisów w umowie. To także będzie znacznie utrudniało potencjalne negocjacje.

Brytyjskie media informują natomiast, że United nie zrezygnuje z pościgu za De Jongie, nawet jeśli potrwa to do początku nowego sezonu. Okno transferowe zamyka się 1 września. Czerwone Diabły zgadzają się, że może nadejść moment, w którym będą musiały zaakceptować porażkę w związku z pozyskaniem pomocnika i mają na uwadze szereg alternatyw, w tym gwiazdy Premier League Rubena Nevesa i Youri Tielemansa. Ten Hag dał jasno do zrozumienia, że Holender ma kluczowe znaczenie dla jego planów, więc szefowie United, Richard Arnold i John Murtough, dołożą wszelkich starań, aby doprowadzić do zawarcia umowy.

