IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: David de Gea

David de Gea cały czas pozostaje bezrobotny

Były bramkarz Manchesteru United może jednak wrócić do Premier League

W kierunku Hiszpana zerka Newcastle United

David de Gea przymierzany do Newcastle United

Manchester United niespodziewanie nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Davidem de Geą, który od lipca 2023 roku pozostaje bez zatrudnienia. 33-letniego bramkarza po drodze łączono z przejściem do La Liga, Saudi Pro League czy MLS. Wszystkie propozycje zostały odrzucone.

Niewykluczone jednak, że Hiszpan ostatecznie wróci do Premier League. Newcastle United ma bowiem spory problem – poważnej kontuzji barku nabawił się Nick Pope. Sroki z tego powodu mogą ruszyć po golkipera z Półwyspu Iberyjskiego – przekonuje brytyjski dziennik “Daily Mail”.

Jeżeli David de Gea podpisałby umowę z Newcastle United, to miałby szansę występować w Lidze Mistrzów. The Magpies walczą o wyjście z grupy do fazy pucharowej Champions League.