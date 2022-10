PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

Real Betis jest zainteresowany zakontraktowaniem Davida de Gei. Kontrakt bramkarza z Manchesterem United wygasa wraz z końcem sezonu i jak dotąd nie doczekał się propozycji przedłużenia współpracy. Gdyby Hiszpan trafił na Benito Villamarin, klub sprzedałby Rui Silvę.

Kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United wygasa wraz z końcem tego sezonu

Real Betis chce sprowadzić bramkarza jako wolnego agenta

Jeśli do tego dojdzie, Verdiblancos sprzedadzą Rui Silvę

De Gea wróci do Hiszpanii po dwunastu latach?

Kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2023 roku. Jak dotąd bramkarz nie otrzymał propozycji przedłużenia współpracy. W ojczyźnie gracza jest co najmniej jeden klub, który liczy, że taki stan rzeczy się utrzyma.

Real Betis ma w planach zakontraktowanie de Gei jako wolnego gracza. Tak przynajmniej donosi Todofichajes. Verdiblancos udanie weszli w sezon i wszystko wskazuje na to, że zdołają zakwalifikować się do europejskich pucharów w kolejnej kampanii. To mogłoby skłonić golkipera do powrotu do La Ligi po dwunastu latach.

Andaluzyjczycy przedłużyli niedawno umowę z Claudio Bravo, ale Chilijczyk latem zakończy swą karierę w Sewilli. Z kolei Rui Silva był łączony ze sprzedażą już w poprzednim oknie transferowym. Jeśli pojawi się znacząca oferta, klub z pewnością ją rozważy.

Todofichajes jest przekonane, że jeśli Hiszpan opuści Old Trafford, Manchester United zrobi wszystko, by sprowadzić Jana Oblaka..

De Gea rozegrał w tym sezonie 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Sześciokrotnie udało mu się zachować czyste konto.

