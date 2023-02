PressFocus Na zdjęciu: David Raya (Brentford)

David Raya zawiesił wszelkie rozmowy dotyczące przedłużenia umowy z Brentfordem, informuje Sky Sports. W poprzednim miesiącu Hiszpan odrzucił propozycję The Bees. Golkiperem londyńczyków interesuje się kilka klubów z Premier League.

David Raya wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League

Umowa Hiszpana z Brentfordem wygasa w czerwcu 2024 roku

27-latek na razie nie chce wiązać się z The Bees na dłużej

Gdzie w nowym sezonie zagra David Raya?

Tottenham, Manchester United i Chelsea – to drużyny, które życzliwym okiem spoglądają na znakomite występy hiszpańskiego bramkarza. David Raya to obecnie jedno z najbardziej rozchwytywanych nazwisk na rynku transferowym Premier League, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że i zawodnik Brentfordu coraz poważniej nosi się z zamiarem odejścia z obecnego miejsca pracy.

– Nie sądzę, aby w tej chwili był odpowiedni czas na podpisywanie kontraktu – powiedział Raya agencji prasowej PA. – Jestem tutaj naprawdę bardzo szczęśliwy i teraz myślę tylko o tym, aby zrobić wszystko, co najlepsze dla zespołu i próbować wprowadzić Brentford do europejskich pucharów – dodał golkiper.

– Już w zeszłym roku zaproponowano mi nowy kontrakt i rozmawialiśmy o tym także w styczniu, ale na razie nie osiągnęliśmy porozumienia. Chciałbym zobaczyć, co wydarzy się latem, jednak teraz jestem szczęśliwy w Brentfordzie – twierdzi Hiszpan. – Na razie nowy kontrakt jest sprawą drugorzędną, najważniejsza jest drużyna i mecze, które są przed nami. Zobaczymy, gdzie będziemy w maju. Nic nie mogę powiedzieć o tym, co wydarzy się latem. Nie wiem nawet, co wydarzy się w sobotę – zakończył David Raya.

