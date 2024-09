David Datro Fofana, którego transfer do AEK-u Ateny upadł w ostatniej chwili, ostatecznie opuścił Chelsea. 21-letni napastnik trafił do tureckiego Goztepe.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Goztepe zaprezentowało Davida Datro Fofanę

Chelsea ma bardzo szeroką kadrę, dlatego w letnim okienku transferowym pozbyła się wielu niepotrzebnych zawodników. Część z nich została definitywnie sprzedana, a inni piłkarze powędrowali na wypożyczenia. Jednym z graczy, który nie miał żadnych szans na występy w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę był David Datro Fofana, który właśnie tymczasowo rozstał się z drużyną The Blues.

21-letni napastnik przeszedł na zasadzie transferu czasowego do Goztepe – wynika z komunikatu opublikowanego przez turecki klub. Strony związały się kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku, a w umowie znalazła się opcja wykupu. Przypomnijmy, że David Datro Fofana tego lata był o krok do przeprowadzki do greckiego AEK-u Ateny, ale transakcja upadła na ostatniej prostej.

🇨🇮Profesyonel futbolcu David Datro Fofana ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



🇨🇮An agreement has been reached with professional football player David… pic.twitter.com/w3RIpk3YtM — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 13, 2024

Chelsea sprowadziła iworyjskiego snajpera w styczniu 2023 roku za 12 milionów euro z norweskiego Molde, gdzie młodzieniec imponował wysokoą formą. 21-latkowi nie udało się jednak przebić w Londynie, co skutkowało kolejnymi wypożyczeniami – najpierw do Unionu Berlin, później do Burnley, a teraz do Goztepe.

Napastnik dla Chelsea rozegrał tylko 4 spotkania. Mimo że trzykrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej uchodzi za wielki talent, to póki co nie pokazał pełni swoich możliwości w topowych ligach. Dlatego przyjął ofertę znad Bosforu, gdzie na pewno jest niższy poziom i będzie miał szansę na odbudowę.