Pressfocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez dobrze czuje się w Benfice. Urugwajczyk jest gwiazdą zespołu i słynie z bramkostrzelności. Dzięki imponującym występom, 22-latek znalazł się na radarze dwóch ekip, a w grę wchodzą wielkie pieniądze.

Darwin Nunez wkrótce odejdzie z Benfiki

Młody napastnik rozważa tylko dwa kierunki

Urugwajczyk jest priorytetem dla Atletico Madryt i Newcastle

Nunez podbija Europę

Darwin Nunez rozgrywa właśnie drugi sezon w Benfice. Ekipa z Lizbony zapłaciła za Urugwajczyka 24 mln euro, ale wygląda na to, że inwestycja szybko zwróci się z nawiązką. Potrzeba było trochę czasu, aby napastnik osiągnął wyżyny swoich umiejętności. Dziś jest już w innym miejscu, a sukces zespołu w dużej mierze spoczywa na jego barkach.

Jak dotąd, wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, w których strzelił 18 goli oraz zaliczył dwie asysty. Benfica dobrze się zabezpieczyła przed ewentualnym odejściem Nuneza. Obie strony wiąże kontrakt do 2025 r., więc każdy chętny klub na wykup 22-latka, musi głęboko sięgnąć do kieszeni.

Atletico obserwuje Urugwajczyka od dawna

Co ciekawe, raporty z portugalskiego portalu O Jogo twierdzą, że Darwin Nunez jeszcze przed przylotem do Europy, mógł pierwotnie trafić do Atletico Madryt. Wówczas Rojiblancos postawili jednak na Joao Felixa. Portugalczyk trafił do Hiszpanii właśnie z Lizbony, ale teraz jego przyszłość w zespole Diego Simeone stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Według dziennikarzy Marki, Atletico szykuje się na sprzedaż 22-latka. Stąd kierownictwo klubu ponownie zgłosiło się po Nuneza. Tym razem trzeba rozmawiać już z portugalską potęgą, która na pewno nie planuje wyprzedaży. W przypadku, jeśli nawet zimą znalazłby się chętny na Felixa, mistrzowie Hiszpanii są gotowi zapłacić za Nuneza, co najmniej 60 mln euro.

Newcastle oferuje większą pensję, ale i niższą kwotę transferu

Newcastle także rozgląda się za wzmocnieniem linii ataku. Nie wiadomo jeszcze, na co zdecydował się Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk obecnie przebywa w Kamerunie, a wcześniej popadł w konflikt z Arsenalem i angielskie media nie wróżą 32-latkowi powrotu do Londynu.

Sroki chętnie wypożyczyłyby snajpera do końca sezonu, lecz z racji na ostatnią kontuzję Wilsona, szefostwo z St. James Park wraca do negocjacji z Benficą. Kilka dni temu, Portugalczycy odrzucili zaloty Newcastle za 40 mln euro za Nuneza. Eddie Howe musi zacząć prowadzić drużynę od zwycięstwa do zwycięstwa, dlatego Saudyjczycy oferują 22-latkowi 200 tyś. funtów tygodniówki i 50 mln euro za transfer plus bonusy.

Niemniej to Benfica będzie w tych rozmowach rozdawać karty. Lizbończycy nie muszą sprzedawać swojej gwiazdy, ponieważ nadal mają szanse na ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a dla Nuneza to właśnie gra w Lidze Mistrzów jest spełnieniem wszystkim marzeń.

Przeczytaj również: Podręcznik transferowy dla Premier League: Arsenal – Leicester