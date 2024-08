ANP / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Dani Ceballos wyceniony na 15 mln, Real zgodził się na transfer

Real Madryt podczas letniego okna transferowego zdecydował się jedynie na drobne korekty w kadrze. Oczywiście nie można zapominać, że Florentino Perez dokonał jednego z największych transferów w historii i sprowadził do klubu Kyliana Mbappe. Aczkolwiek poza przyjściem Francuza i zakończeniem kariery przez Toniego Kroosa reszta ruchów na rynku transferowym nie wywołała większych emocji.

Poza francuskim gwiazdorem do Madrytu przeprowadził się tylko Endrick. Z kolei z klubem pożegnali się oprócz Krossa także Nacho, Rafa Marin czy Joselu. W najbliższym czasie niewykluczone, że odejdzie również Dani Ceballos, który otwarcie naciska na opuszczenie Realu.

Hiszpan chce odejść, gdyż w nowym klubie wierzy, że będzie odgrywał ważniejszą rolę niż w zespole Carlo Ancelottiego. Choć Real Madryt starał się przekonać pomocnika do pozostania, to zawodnik nie dał się namówić do zmiany zdania i poprosił o transfer. Jak przekonuje portal The Athletic władze klubu przyjęły jego prośbę i nie będą sprawiać problemu ze sprzedażą 28-latka. Prezydent klubu ma tylko jeden warunek, a konkretnie oferta, która wpłynie za Ceballosa nie może być niższa niż 15 milionów euro.

Wśród zainteresowanych transferem Daniego Ceballosa wymienia się przede wszystkim Real Betis. 13-krotnego reprezentanta Hiszpanii w swoim zespole widziałoby także AS Monaco.