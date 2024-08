ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Andrij Łunin może opuścić Real Madryt

Andrij Łunin w poprzednim sezonie był bez wątpienia jednym z bohaterów Realu Madryt. Choć w przeszłości reprezentant Ukrainy pełnił tylko rolę rezerwowego, to w momencie kontuzji Thibaut Courtois stanął przed szansą pokazania światu swoich umiejętności.

Między słupki Los Blancos wskoczył na początku sierpnia, gdy Courtois zerwał więzadła krzyżowe. Z początku rywalizował o miejsce w bramce z Kepą, lecz szybko stało się jasne, że to 25-latek będzie pierwszym bramkarzem w zespole Carlo Ancelottiego. Łunin, choć bez większego doświadczenia na najwyższym poziomie dał się poznań jako solidny golkiper, dokładając cegiełkę do zdobytych trofeów.

Dywagację na temat przyszłości Łunina w Realu Madryt powoduje przede wszystkim fakt, że kontrakt bramkarza wygasa w czerwcu przyszłego roku. Medialne doniesienia sugerują, że Królewscy zaproponowali mu przedłużenie umowy, lecz Łunin zwleka z decyzją.

Jak twierdzi dziennik Sport powodem, dla którego Łunin wciąż nie podjął decyzji jest fakt, że rozważa on odejście z Realu Madryt. Od stycznia 2025 roku będzie mógł negocjować z dowolnym klubem, co daje mu możliwość wyboru nowego pracodawcy według własnego uznania. Zarząd Los Blancos naciskał na zawodnika, aby zdecydował o swojej przyszłości wcześniej, gdyż są gotowi, aby sprzedać go za ok. 30 mln euro, jeśli zdecyduje się nie przedłużać obecnego kontraktu.