Tyler Dibling zrobił dobre wrażenie na czołowych klubach z Premier League

Manchester United, Tottenham Hotspur i Newcastle United obserwowały angielskiego skrzydłowego podczas sobotniego meczu Southampton z Ipswich. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a skauci ze wszystkich trzech klubów mieli być zachwyceni występem młodego piłkarza. Diblingowi udało się strzelić gola i cały jego występ był imponujący.

Bramka, która dała Southampton wczesne prowadzenie w starciu z Ipswich, była pierwszą zdobytą bramką Diblinga w seniorskiej karierze. Trener The Saints, Russell Martin nie mógł się nachwalić nastolatka po zakończeniu meczu. Chociaż jego radość została przyćmiona przez wyrównującą bramkę straconą w 95. minucie spotkania, która pozbawiła gospodarzy ewentualnego pierwszego zwycięstwa w Premier League.

Tyler Dibling znakomicie zaprezentował się także w zeszłotygodniowym spotkaniu z Manchesterem United. Wywalczył rzut karny, którego nie wykorzystał Cameron Archer. Anglik ma obecnie kontrakt ważny do 2026 roku.

– Tyler był świetny, ale musimy też pamiętać o jego wieku i być cierpliwi. To nie będzie łatwa i prosta droga do bycia na najwyższym możliwym poziomie. Potrafi robić rzeczy, których nie widziałam u wielu innych zawodników. Uwielbiam z nim pracować i patrzeć jak gra. Na szczęście mogę z nim pracować i próbować go rozwijać – powiedział Martin w wywiadzie dla Times Series.

