IMAGO / Matteo Papini / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Cyril Ngonge

Pierwsze styczniowe wzmocnienie ofensywy Aston Villi może nie dojść do skutku

Cyril Ngonge nie jest w pełni zainteresowany przeprowadzką do angielskiego zespołu

Jego obecnie celem numer jeden jest gra we Fiorentinie

Cyril Ngonge odrzuci zainteresowanie Aston Villi?

Aston Villa w ostatnim czasie sondowała możliwość sprowadzenie Cyrila Ngonge, zawodnika Hellasu Verona. Okazuje się, że transfer może nie dojść do skutku. I to nie z decyzji klubu, a samego zawodnika. Jak możemy przeczytać na serwisie “Football Italia”, belgijski zawodnik nie do końca przychylnie patrzy w kierunku zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego. Zdecydowanie wolałby trafić do Fiorentiny, która również ma go na oku.

Według doniesień “Tuttomercatoweb”, Hellas Verona oczekuje za Cyrila Ngonge około 10 milionów euro. Wychowanek Club Brugge w obecnie trwającej kampanii ligowej rozegrał 19 spotkań. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć dwie asysty. Bez wątpienia jest jedną z najjaśniejszych postaci popularnych “Gialloblu”.

