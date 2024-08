Crystal Palace złożyło niedorzeczną ofertę Juve za piłkarza

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Filip Kostic

Crystal Palace chcę pozyskać Filipa Kosicia za osiem milionów euro

Filip Kostić to zawodnik, który latem 2022 roku trafił z Eintrachtu Frankfurt do Juventus. Przedstawiciel Serie A wyłożył wówczas na transakcję z udziałem Serba blisko 15 milionów euro. Piłkarz ma kontrakt z klubem z Turynu do 2026 roku. Niemniej niewykluczone, że niebawem 31-latek zmieni pracodawcę.

Dziennikarz Nick Semeraro przekazał na platformie X, że Crystal Palace zainteresował się zawodnikiem Juve. Źródło podaje, że londyńska ekipa, chcąca wzmocnić się w ofensywie zaproponowała Juventusowi osiem milionów euro za piłkarza. Taka propozycja może dziwić, mając na względzie to, że dwa lata temu włoska ekipa przeznaczyła na transakcję z udziałem Serba prawie dwa razy więcej.

Crystal Palace: offerti £6.8M per Kostic alla Juventus. — Nick Semeraro (@SemeraroNick) August 14, 2024

Kostić w ekipie z Allianz Stadium pokazał, że może grać nie tylko jako pomocnik, ale tez skrzydłowy. Ogólnie zawodnik ma na swoim koncie jak na razie 66. występów w Serie A. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył też dwanaście asyst.

Gdyby transfer z udziałem reprezentanta Serbii stał się faktem, to Kostić mógłby o miejsce w składzie ekipy Olivera Glasnera rywalizować z Jeffreyem Schluppem. 31-latek broni barw Orłów od stycznia 2017 roku.

Crystal Palace do ligowego grania wróci w niedzielę. W pierwszej kolejce Premier League stołeczna drużyna zmierzy się na wyjeździe z Brentford. Mecz odbędzie się o godzinie 15:00.

