Cristiano Ronaldo wydał oświadczenie ws. swojej przyszłości

Cristiano Ronaldo ma ważny kontrakt z Juventusem do końca sezonu 2021/22. Światowe media zaczęły twierdzić, że 36-latek wyląduje w Paryżu i jest to tylko kwestią czasu. We wtorek poznaliśmy również stanowisko Realu Madryt, natomiast poźniej Romeo Agresti poinformował o wycenienie CR7 przez Starą Damę. Do ostatnich plotek transferowych szybko odniósł się sam zainteresowany, któremu nie przypadły do gustu najnowsze wieści w tej sprawie.

W ostatnich dniach światowe media zaczęły snuć domysły, gdzie może trafić Cristiano Ronaldo

Portugalczyk postanowił wydać oficjalne oświadczenie, w którym krytykuje ostatnie plotki transferowe na jego temat

Cristiano Ronaldo obiektem plotek transferowych

Tuż po przybyciu Lionela Messiego do Paryża pojawiły się ciekawe informacje. Światowe media szybko zaczęły snuć domysły, że Cristiano Ronaldo mógłby po zakończeniu współpracy z Juventusem, przejść do PSG. Jednak zupełnie innego zdania są aktualnie właściciele Paris Saint-Germain. Wicemistrz Francji nie jest zainteresowany pozyskaniem kolejnej legendy. Z kolei pragnie zatrzymać w drużynie Kyliana Mbappe na kolejne lata.

We wtorek poznaliśmy również stanowisko Carlo Ancelottiego. Trener Realu Madryt wyznał, że historia CR7 została już zapisana na Santiago Bernabeu i Królewscy skupiają się teraz na odmładzaniu kadry, co za tym idzie, w zespole potrzebna jest świeża krew.

Tymczasem z Anglii doszły nas słuchy, że Ronaldo został zaoferowany Manchesterowi City. Obywatele nie są jednak zainteresowani, ponieważ priorytetem dla nich jest uzyskanie podpisu Harry’ego Kane’a.

Gdyby tego było mało, Romeo Agresti poinformował o wycenie Ronaldo przez Juventus. Według włoskiego dziennikarza, Stara Dama jest skłonna wysłuchać wszystkich ofert, które operowałby w granicach 30 mln euro. Jak dotąd nikt nie kontaktował się z klubem w tej sprawie.

Portugalczyk odpowiedział na ostatnie wieści ws. jego transferu

Późną porą we wtorek do wszystkich powyższych wieści odniósł się sam zainteresowany. Ronaldo skrytykował media, które zakłócają jego spokój podczas startu nowego sezonu. Zawodnik nie zdementował jednak żadnych wieści, prosząc jedynie o uszanowanie dotychczasowych osiągnięć sportowych.

– “Każdy, kto mnie zna, wie, jak bardzo skupiam się na swojej pracy. Mniej gadania, więcej działania, to było moje motto przewodnie od początku mojej kariery. Jednak biorąc pod uwagę wszystko, co ostatnio zostało powiedziane i napisane, muszę przedstawić swoje stanowisko” – rozpoczął Ronaldo.

– “Bardziej niż brak szacunku dla mnie jako mężczyzny i gracza, frywolny sposób, w jaki moja przyszłość jest przedstawiana w mediach, jest lekceważeniem wszystkich klubów zaangażowanych w te plotki, a także ich zawodników i personelu” – dodał.

– “(..)Przerywam teraz milczenie, aby powiedzieć, że nie mogę pozwolić, aby ludzie dalej bawili się moim imieniem. Pozostaję skoncentrowany na karierze i pracy, zaangażowany i przygotowany na wszystkie wyzwania, z którymi muszę się zmierzyć. Wszystko inne? Wszystko inne to tylko rozmowa” – zakończył.

