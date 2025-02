Cracovia ogłosiła transfer. Pasy wzmocnił uczestnik Ligi Europy!

Cracovia w piątek rano poinformowało o pozyskaniu nowego piłkarza. Kontrakt z klubem podpisał Gustav Henriksson, który poprzednio bronił barw szwedzkiego IF Elfsborg.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Gustav Henriksson nowym piłkarzem Cracovii

Cracovia to jedna z rewelacji pierwszej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Dawida Kroczka po rundzie jesiennej zajmują 5. miejsce w tabeli. Apetyt w Krakowie jest spory, ponieważ europejskie puchary są na wyciągnięcie ręki. W tym celu zarząd podjął decyzję o dokonaniu wzmocnień. Pierwszy zimowy transfer został ogłoszony w piątek rano, a fani z pewnością będą z niego zadowoleni.

Na oficjalnej stronie klubu pojawiła się informacja, że kontrakt z klubem podpisał Gustav Henriksson. Szwed gra na pozycji środkowego obrońcy i dołączył do krakowskiego zespołu na zasadzie transferu definitywnego. Umowa z 27-latkiem będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Poprzednio stoper bronił barw IF Elfsborg w lidze Allsvenskan.

Cracovia – podsumowanie rundy jesiennej

Henriksson ma doświadczenie nie tylko z gry na ligowych boiskach, ale również w europejskich pucharach. Z byłym klubem brał udział w bieżącej edycji Ligi Europy. Oprócz siedmiu spotkań w kwalifikacjach wystąpił również w czterech meczach fazy ligowej. W starciu z Niceą zdobył nawet bramkę, która ostatecznie dała zwycięstwo jego drużynie (1:0).

Na swoim koncie ma także występy w drużynie narodowej. W 2020 roku zadebiutował w reprezentacji Szwecji do lat 21. Dla młodzieżowej kadry rozegrał łącznie 4 spotkania, strzelając jednego gola. Oprócz gry w Elfsborgu zaliczył roczny pobyt w Austrii, gdzie bronił barw drużyny Wolfsberger AC.