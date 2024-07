Nowy Dani Alves na celowniku Juventusu. To młodzieżowy mistrz świata

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Yan Couto

Juventus pracuje nad transferem Couto

Juventus jest w pełni zaangażowany w letnie okno transferowe, a Cristiano Giuntoli dąży do zbudowania konkurencyjnej drużyny dla nowego trenera Thiago Motty już od pierwszych dni obozu przygotowawczego. Po wzmocnieniach w postaci Douglasa Luiza, a także spodziewanym sprowadzeniu Michele Di Gregorio i Khephrena Thurama, priorytetem jest teraz obrona. Juventus szuka prawego obrońcy, który umożliwi powrót Andrei Cambiaso na jego naturalną lewą stronę. Najbardziej obiecującym kandydatem jest Yan Couto.

Yan Couto to brazylijski obrońca urodzony w 2002 roku. Był kluczowym graczem Girony w zeszłym sezonie, pomagając drużynie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Zagrał w 39 meczach, strzelając 2 bramki i notując 10 asyst. Jego dynamiczny styl gry i szybkość na skrzydle przyniosły mu porównania do legendarnego Daniego Alvesa. Mimo to, jego idolami są także tacy zawodnicy jak Jordi Alba czy Joao Cancelo, a jego ulubieńcem jest były gracz Romy, Cicinho.

Couto rozpoczął swoją karierę w Coritibie, dołączając do klubu w wieku 10 lat. Był kluczowym graczem reprezentacji Brazylii, która wygrała mistrzostwa Świata U-17 w 2019 roku. Po tym sukcesie, Manchester City zdecydował się na jego zakup za 6 milionów euro. Jednak mimo transferu, Couto nigdy nie zagrał dla The Citizens będąc wypożyczanym do Girony i Sportingu Braga.

Latem Couto będzie musiał podjąć ważną decyzję. Choć marzy o grze pod wodzą Pepa Guardioli, bardziej realną opcją jest pozostanie w Gironie i gra w Lidze Mistrzów. Manchester City wycenia go na co najmniej 25 milionów euro, jednak Juventus liczy na nieco mniejszą sumę odstępnego. Dodatkowym atutem Couto jest posiadanie portugalskiego paszportu, co ułatwia jego transfer do zespołu Starej Damy, która wykorzystała już dostępne miejsce dla graczy spoza UE.

Zobacz również: Juventus zdecydował ws. przyszłości Chiesy. Będzie hit transferowy?