Juventus zdecydował ws. przyszłości Chiesy. Będzie hit transferowy?

Juventus jest gotowy sprzedać Federico Chiesę podczas letniego okienka transferowego, donosi znany ekspert Nicolo Schira. Choć Stara Dama wysłucha ofert nie jest to jeszcze równoznaczne z odejściem włoskiego gwiazdora.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus gotowy sprzedać Federico Chiesę

Juventus rozważa sprzedaż Federico Chiesy, co jest związane z trudnościami w negocjacjach dotyczących przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu 2025 roku. Chiesa, aktualnie zarabiający 5 milionów euro netto rocznie, oczekuje znacznej podwyżki, zbliżonej do wynagrodzenia Dusan Vlahovica, jednak klub nie jest skłonny spełnić tych żądań. To sprawia, że sytuacja utknęła w martwym punkcie.

Jeśli Chiesa ostatecznie nie podpisze nowej umowy to zostanie sprzedany tego lata. Juventus nie wyobraża sobie scenariusza, w którym taki zawodnik mógłby w przyszłym roku odejść za darmo. Reprezentantem Włoch od dłuższego czasu interesuje się Liverpool oraz Newcastle United. Oba kluby są w stanie zapłacić za niego około 50 milionów euro i prawdopodobnie zagwarantować lepsze warunki kontraktowe niż Bianconeri.

Nicolo Schira donosi, że Juventus wysłucha ofert za swojego gwiazdora, ale jednocześnie chętnie go zatrzyma. Pod wodzą nowego trenera, Thiago Motty, Federico Chiesa może otrzymać “nowe życie” w klubie z Turynu, bowiem często mówiło się, że Allegri ogranicza jego możliwości ofensywne. Media przekonywały również, że przyszłość Włocha była uwarunkowana przyszłością trenera. Teraz to się może zmienić. Wydaje się, że w kwestii dalszych losów Chiesy wszystko będzie zależeć od jego woli podpisania nowego kontraktu.

