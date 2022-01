Pressfocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Wiele wskazuje na to, że Philippe Coutinho ponownie zagra w Premier League. Aston Villa prowadzi negocjacje z Barceloną ws. Brazylijczyka.

Aston Villa ma największe szanse na sprowadzenie Philippe Coutinho

Angielski klub negocjuje z Barceloną warunki pozyskania Brazylijczyka

W samym superlatywach o 29-latku wypowiedział się Steven Gerrard, jego były kolega z Liverpoolu

Gerrard zachwala Coutinho

Trzy lata temu Barcelona zapłaciła Liverpoolowi aż 135 milionów euro za Philippe Coutinho. Kataloński klub wierzył bowiem, że Brazylijczyk będzie zachwycał kibiców na Camp Nou. 29-latek nie może jednak zaliczyć do udanych tego rozdziału w swojej piłkarskiej karierze.

Barcelona pragnie rozstać się z Coutinho, ponieważ Brazylijczyk inkasuje sporą pensję, a ponadto nie wnosi nic do zespołu. Ponadto rozstanie z 29-latkiem umożliwi Blaugranie zarejestrowanie Ferrana Torresa. Wygląda na to, że pomocnik faktycznie zmieni klub.

– Philippe Coutinho? To wspaniały piłkarz. Doceniam to, że jego nazwisko jest powiązane z Aston Villą, ale jest też pięć innych klubów w Premier League i innych w całej Europie, które są łączone z nim – tak na temat Brazylijczyka wypowiedział się jego były kolega z Liverpoolu, Steven Gerrard. Jego Aston Villa jest bowiem faworytem do wypożyczenia tego gracza.

– Mam do powiedzenia tylko pozytywne rzeczy o zawodniku. To mój przyjaciel, więc jeśli zadają mi pytania, mogę mówić tak długo, jak chcesz. Nie otrzymałby przydomka Magik, jeśli nie byłyby wyjątkowym piłkarzem – dodał Gerrard pytany o Coutinho.

Brazylijski zawodnik ma wzmocnić Aston Villę na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Barcelona dąży do zawarcia w umowie obowiązku wykupu Coutinho. Angielskie zespół nie jest zaś zwolennikiem takiego wymogu.

