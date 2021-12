PressFocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Barcelona od kilku okienek bezskutecznie usiłuje sprzedać Philippe Coutinho oraz Samuela Umtitiego. Media podają, że obaj mogą już zimą opuścić Camp Nou.

Barcelona przez kilka lat nie jest w stanie znaleźć chętnych na kupno Philippe Coutinho i Samuela Umtitiego

Media podają jednak, że obaj mogą opuścić stolicę Katalonii już zimą

Brazylijczykiem zainteresowany jest Manchester United, a Francuz może w Milanie zastąpić kontuzjowanego Simona Kjaera

Coutinho i Umtiti mogą odejść już zimą

FC Barcelona potrzebuje zimowych wzmocnień. Xavi Hernandez nawołuje o nowego napastnika, a nie jest to jedyna pozycja wymagająca nowych nazwisk. Sytuacja finansowa klubu jest jednak bardzo zła. Duma Katalonii musi najpierw sprzedać graczy, by móc kupić innych.

Jest dwóch głównych faworytów do opuszczenia Camp Nou, zresztą posiadają ten status już od dłuższego czasu. Mowa oczywiście o Philippe Coutinho i Samuelu Umtitim.

Według The Sun, Brazylijczykiem zainteresowany jest Manchester United. 29-latek miałby ożywić drugą linię Czerwonych Diabłów, a ponadto być alternatywą na skrzydle. Taki ruch miałby również pomóc w innych transakcjach. Barcelona chce ponoć sprowadzić do siebie Edinsona Cavaniego albo Anthony’ego Martiala. Do tych doniesień należy jednak podchodzić z dystansem, pamiętając, że angielski dziennik nieraz mylił się w swoich przewidywaniach.

Sytuacja Umtitiego jest bardziej klarowna. Francuz, pomimo, że jest zdrowy, nie rozegrał jeszcze ani minuty w tym sezonie. Stoper inkasuje ogromną pensję i klub jest zdesperowany, by znaleźć mu nowego pracodawcę. W tym przypadku mistrz świata może skorzystać na pechu kolegi po fachu. Milan nie planował bowiem zimowych transferów, ale zrewidował swoje plany po poważnej kontuzji Simona Kjaera. Na radarze Rossonerich znajdują się też Benoit Badiashile z Monaco i Mexence Lacroix z Wolfsburga, ale obaj kosztowaliby znacznie więcej niż Umtiti. Transfer Francuza wydaje się zatem ze wszech miar racjonalny.

