Conte wścieka się na dziennikarzy. Spięcie na konferencji prasowej

Conte ma dość rozmów na temat transferów

Antonio Conte już na początku konferencji prasowej został zapytany, czy spodziewał się obecnych problemów z napastnikami, kiedy obejmował stery w Napoli. W centrum uwagi znajduje się brak Victora Osimhena, który od końca sezonu 2023-24 nie wystąpił w żadnym meczu oraz przedłużające się rozmowy z Chelsea w sprawie Romelu Lukaku.

W odpowiedzi stanowczo oświadczył, że nie będzie już odpowiadał na pytania dotyczące transferów. Conte przypomniał, że po ostatniej porażce z Hellasem Verona (0:3), na konferencji prasowej padły niemal wyłącznie pytania dotyczące rynku transferowego, a nie samego meczu.

– Przejdźmy od razu do sedna. W zeszłym tygodniu mieliśmy konferencję, na której rozmawialiśmy tylko o rynku transferowym. Otrzymałem zero pytań o Veronę, może jedno, ale nie rozmawialiśmy o piłce nożnej i o tym, co się wydarzyło. Dzisiaj chcę rozmawiać o Bologni. Jak wiecie, to ważny mecz, wiecie, co zrobili w zeszłym roku. Skupmy się na grze, to dla mnie ważniejsze – przyznał zdecydowanie Conte.

Victor Osimhen jest nieustannie łączony z odejściem z Napoli. Przez moment wydawało się, że jest bliski transferu do PSG, ale wciąż jego sytuacja pozostaje niepewna. Ponadto Azzurri mają duży problem z pozyskaniem Romelu Lukaku z Chelsea, bowiem ich oferta znacznie odbiega od oczekiwań The Blues.

