Conte zabrał głos w sprawie odejścia Kvaratskhelii. Nie owija w bawełnę!

Insidefoto / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Conte i Kvaratskhelia

Napoli zmierza po mistrzowski tytuł mimo odejścia Kvaratskhelii

Antonio Conte ma powody do zadowolenia po triumfie Napoli nad Atalantą. Trener lidera Serie A w rozmowie z “Sky Sports” podkreślił, jak bardzo drużyna rozwinęła się w ostatnich miesiącach. – Nie zapominajmy, że dwa i pół miesiąca temu Atalanta pokonała nas u siebie, strzelając trzy gole. Idziemy do przodu pomimo trudności, które mogłyby „powalić byka” – powiedział Conte, odnosząc się do licznych kontuzji i wyzwań transferowych.

Odejście Kvaratskhelii wywołało wiele spekulacji dotyczących przyszłych ruchów Napoli na rynku transferowym. Conte jasno zaznaczył swoje podejście: – Decyzję pozostawiam klubowi, nie wtrącam się. Jeśli mnie zapytają, wyrażę swoją opinię, ale jeśli mamy coś robić, to tylko „jak Bóg przykazał”. W przeciwnym razie zostaniemy z tymi chłopakami i będziemy dalej walczyć – wyjaśnił trener.

Conte przypomniał, że od czasu zdobycia Scudetto dwa lata temu drużyna straciła kluczowych zawodników, takich jak Kim, Osimhen, Zieliński, Kvaratskhelia oraz Mario Rui. Mimo to, dzięki zaangażowaniu innych piłkarzy, Napoli utrzymuje wysoki poziom. – Nie mamy bardzo szerokiej kadry, ale mamy odpowiedni skład i głód sukcesu. To najważniejsze – podkreślił Conte.

Napoli, mimo trudności, kontynuuje walkę o najwyższe cele w Serie A. Conte i jego drużyna pokazują, że determinacja i praca zespołowa mogą zdziałać więcej niż wielkie nazwiska.

