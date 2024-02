W wywiadzie dla The Telegraph Antonio Conte powiedział, że próbował sprowadzić do Chelsea Romelu Lukaku i Virgila Van Dijka w 2017 roku. Włoch chciał stworzyć bardzo mocny zespół, który na lata mógłby zdominować Premier League.

IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte wygrał z Chelsea mistrzostwo

Następnie chciał sprowadzić do klubu Van Dijka i Lukaku

Transfery jednak nie wypaliły

Conte marzył o Van Dijku i Lukaku w Chelsea

– Moja historia mówi, że zawsze przychodziłem do klubów w trudnej sytuacji i z problemami. Zawsze buduję. Po moim pierwszym sezonie w Chelsea, kiedy zdobyliśmy tytuł, mogliśmy zdominować Anglię. Rozmawialiśmy z Romelu Lukaku i Virgilem van Dijkiem. Dzięki tym dwóm ważnym graczom mogliśmy zmienić sytuację – przyznał Antonio Conte.

Van Dijk ostatecznie dołączył do Liverpoolu w styczniu 2018 roku, a Lukaku dołączył do Manchesteru United z Evertonu latem 2017 roku. Antonio Conte prowadził The Blues do lipca 2018 roku. Jego licznik zatrzymał się na 106 spotkaniach, w których średnio zdobywał 2,12 punktu na mecz.

Włoski trener odniósł się również do obecnych sukcesów Pepa Guardioli z Manchesterem City. – To najlepszy trener na świecie. A kiedy uda ci się połączyć najlepszego trenera na świecie z klubem, który może cię wesprzeć i może zainwestować, aby sprowadzić odpowiednich zawodników, którzy będą wzmacniać drużynę w każdym sezonie to bardzo, bardzo trudno konkurować na tym samym poziomie.

Zobacz również: Laporta nie spełnił żądań piłkarzy Barcelony. Potem przegrali z Realem