FC Barcelona oczekuje 45 milionów za jedną ze swoich gwiazd

FC Barcelona wyceniła Frenkie De Jonga

FC Barcelona wygląda na to, że chce jak najszybciej rozstać się z Frenkie De Jongiem, aby poprawić swoją sytuację finansową. Z jednej strony Holender jest zawodnikiem z konkretnymi umiejętnościami. Z drugiej piłkarz mocno obciąża listę płac Katalończyków. Ciekawe informacje przekazał serwis Relevo.

Źródło podaje, że Barcelona może sprzedać reprezentanta Holandia natychmiast. Warunkiem jest jednak to, aby chętny wyłożył na transfer z udziałem De Jonga minimum 45 milionów euro. Kłopot w tym, że chętnych odstraszają oczekiwania finansowe piłkarza. W związku z tym wciąż nie pojawiły się konkretne propozycje w sprawie transferu z udziałem piłkarza.

Na dzisiaj wygląda na to, że jeśli holenderski pomocnik zmieni pracodawcę, to najpewniej będzie to klub z Arabii Saudyjskiej. W gronie klubów, mogących sobie pozwolić na transakcję z udziałem De Jonga są: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr czy Al-Hilal.

27-letni piłkarz trafił do ekipy z ligi hiszpańskiej z Ajaxu w 2019 roku. Kosztował wówczas 86 milionów euro. W tym sezonie De Jong wystąpił w 13 meczach. Zdobył w nich jedną bramkę, a także zaliczył jedną asystę. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Barca aktualnie odpoczywa od gry w trakcie przerwy świąteczno-noworocznej. Kolejny mecz hiszpański gigant rozegra 4 stycznia w Pucharze Króla. Zmierzy się wówczas z UD Babastro w ramach trzeciej rundy rozgrywek.

