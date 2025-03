Coman na wylocie z Bayernu. Bije się o niego dwóch gigantów

Kingsley Coman podczas letniego okna transferowego ma opuścić Bayern Monachium. Jak podaje portal Fichajes piłkarz przykuł uwagę Liverpoolu i Arsenalu. Bawarczycy mogą zarobić ok. 40 mln euro.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Liverpool i Arsenal biją się o Comana, Bayern chce ok. 40 mln euro

Bayern Monachium w najbliższej przyszłości może pożegnać jednego z najdłuższych stażem zawodników w klubie. Od wielu miesięcy media sugerują, że na wylocie z klubu jest Kingsley Coman. Francuz po zmianie trenera przestał być uważany za kluczowego piłkarza.

Wiele wskazuje na to, że do zmiany klubu dojdzie już w trakcie letniego okna transferowego. Bawarczycy planują latem kolejne zmiany dot. przebudowy kadry pierwszego zespołu. Sprzedaż reprezentanta Francji nie tylko zrobi miejsce dla innych zawodników, ale również zagwarantuje dodatkowe środki na wzmocnienia.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Niepewną sytuację Comana w Monachium chcą wykorzystać kluby z Premier League. Jak podaje portal Fichajes w gronie zainteresowanych drużyn transferem piłkarza wymienia się Liverpool i Arsenal. W przypadku The Reds chodzi o zastąpienie w zespole Mohameda Salaha, którego umowa wygasa na koniec sezonu. Z kolei The Gunners chcą zwiększyć głębię składu, aby Mikel Arteta miał większe pole manewru w rotacji składem.

Transfer zawodnika występującego na lewym skrzydle wiąże się z niemałym wydatkiem. Źródło twierdzi, że Bayern Monachium da zielone światło na zmianę klubu jeśli otrzyma za Comana nie mniej niż 30-40 milionów euro.

Coman do Monachium trafił latem 2017 roku z Paris Saint Germain. W trwającym sezonie zdobył 6 goli i zaliczył 4 asysty w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.