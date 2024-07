Matthijs de Ligt był przymierzany do gry w Manchesterze United. Choć wydawało się, że transfer upadł, to Sky Sport Deutschland sugeruje, że nie wszystko stracone. Bayern wciąż jest w kontakcie z Anglikami ws. sprzedaży obrońcy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Bayern wciąż rozmawia z Man United, de Ligt wciąż może trafić na Old Trafford

Manchester United jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że pozyska Matthijsa de Ligta. Rozmowy kontraktowe z przedstawicielami obrońcy przebiegały znakomicie. Do ustalenia pozostała jedynie kwota transferu z Bayernem Monachium. Ostatecznie dość niespodziewanie na Old Trafford został sprowadzony Leny Yoro. Choć francuski stoper marzył o grze w Realu Madryt, to dał się przekonać wizji Erika ten Haga.

Wybór obrońcy OSC Lille nie oznacza jednak, że Matthijs de Ligt nie zostanie piłkarzem Manchesteru United. Jak przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland, Bayern Monachium wciąż pozostaje w kontakcie z Anglikami. Bawarczycy prowadzą rozmowy ws. transferu nie tylko holenderskiego piłkarza, ale również Noussaira Mazraouiego. Niemiecki klub ma jasny cel, bowiem chce sprzedać obu piłkarzy i liczy, że uda im się dobić targu z ekipą Erika ten Haga.

Dzisiaj (31 lipca) zespół Bayernu uda się w podróż do Korei Południowej. Jak zaznacza Plettenberg na pokładzie samolotu zabraknie de Ligta. Reprezentant Holandii ma wrócić do klubu dopiero 2 sierpnia. Z drugiej strony Mazraoui będzie do dyspozycji Vincenta Kompany’ego na towarzyski mecz z Tottenhamem.

Bayern jak dotąd rozegrał przed startem sezonu dwa mecze. Choć w pierwszym z nich wygrał aż (14:1) z Rottach-Egern, tak w drugim zremisował (1:1) z czwartoligowcem Duren.