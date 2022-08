PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets i Gerard Pique

Dyrektorzy i prezes Barcelony spotkali się z Sergio Busquetsem oraz Gerardem Pique. Klubowi zależy, by kapitanowie zgodzili się na obniżkę pensji, co pozwoli zarejestrować nowych zawodników.

FC Barcelona wciąż nie zarejestrowała nowych graczy. Ograniczają ją limity La Ligi

Klub spotkał się z Busquetsem i Pique, by poprosić kapitanów o ponowną obniżkę pensji

Swój pierwszy oficjalny mecz Blaugrana rozegra w sobotę, 13 sierpnia

Barcelona potrzebuje oszczędności, by zarejestrować nowych graczy

Javier Tebas nadal nie ułatwia życia hiszpańskim klubom. Jak donoszą tamtejsze media, La Liga zaakceptowała jedynie 517 z 667 milionów euro, jakie Barcelona zarobiła dzięki aktywowaniu dźwigni finansowych. Oznacza to, że klub musi zredukować wydatki na pensje, by zarejestrować nowych graczy. Najwięcej w zespole inkasuje Frenkie de Jong. Blaugrana stara się znaleźć Holendrowi nowego pracodawcę lub skłonić go do obniżki wynagrodzenia. Jak dotąd, jednak, żadna z opcji nie zadowala pomocnika. Dlatego też Duma Katalonii zgłosiła się do swoich kapitanów.

Nic w tym dziwnego. Według ostatnich wycieków, to właśnie Sergio Busquets jest obecnie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem drużyny. Weteranowi pozostał rok kontraktu, a rozmowy z jego agentem w kwestii obniżki trwają już od jakiegoś czasu. Ostatnio pomocnik zatrzymał się w Ciutat Esportiva na rozmowę z Mateu Alemanym, Rafą Yuste i Jordim Cruyffem.

Gerard Pique, z kolei, spotkał się na kolacji ze swoim agentem, prezesem Joanem Laportą, a także panami Alemanym i Cruyffem. Pique deklarował już, że jest skłonny pójść na ustępstwa. Zrobił to już rok temu, co pozwoliło klubowi zarejestrować do gry Memphisa Depaya i Sergio Aguero.

FC Barcelona rozpocznie rozgrywki ligowe w sobotę, 13 sierpnia. Do tego czasu chciałaby zarejestrować Andreasa Christensena, Francka Kessiego, Raphinhę, Roberta Lewandowskiego i Julesa Kounde. By tak się stało, musi odblokować fundusze na pensje. Po pierwsze Blaugrana stara się sprzedać niepotrzebnych graczy, a po drugie negocjować z zawodnikami obniżkę wynagrodzenia. Ostatecznym krokiem będzie aktywowanie kolejnej dźwigni finansowej, ale klub wolałby tego nie robić.

