Chrobry Głogów dopiął transfer. Oficjalny komunikat

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chrobrego Głogów

Oficjalnie: Jakub Gric nowym zawodnikiem Chrobrego Głogów

Chrobry Głogów ma za sobą kiepskie półroczne w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Zespół bowiem zszedł na przerwę zimową na miejscu spadkowym. Podopieczni Łukasza Becelli z pewnością chcą poprawić swoją sytuację, a klub stara się temu pomóc. Głogowianie bowiem w zimowym okienku transferowym dopięli już trzecie wzmocnienie.

Dotychczas Chrobry Głogów ogłosił przyjście Jakuba Antczaka z Lecha Poznań, a także Pawła Lenarcika, który dotychczas był związany z Arką Gdynia. Tymczasem we wtorek klub pochwalił się kolejnym wzmocnieniem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony poinformowano o przyjściu Jakuba Grica. Słowak dołączył do pierwszoligowca na zasadzie wolnego transferu i związał się półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia.

– Jakub to zawodnik do rywalizacji w środku pomocy. Dla nas to komfort wyboru, bo mamy po dwóch piłkarzy na pozycję, a dla zawodników podniesienie rywalizacji, bo dodatkowa, związana z tym presja potrafi pozytywnie wpłynąć na dyspozycję zespołu. Bardzo dobrze znam możliwości Jakuba, ponieważ miałem okazję pracować z nim w Wiśle Płock. Jest to zawodnik agresywny w odbiorze piłki i bardzo zaangażowany, a na jego wsparcie bardzo liczymy – powiedział Łukasz Becella na łamach strony klubowej.

Jakub Gric ostatnio reprezentował barwy Wisły Płock. Słowak w barwach Nafciarzy rozegrał 28 spotkań, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył jedną asystę.