Christian Eriksen wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Sky Sports twierdzi, że 30-latek podejmie decyzje między obecnym klubem Brentford a Man Utd. Aktualna umowa Duńczyka obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Waży się przyszłość Christiana Eriksena

Duńczyk od 1 lipca będzie wolnym piłkarzem

30-latek ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości między Brentford a Man Utd

Eriksen nie wróci na stare śmieci?

Christian Eriksen dołączył do Brentford w trakcie ostatniego zimowego okna transferowego. Reprezentant Danii trafił do ekipy z Premier League po rozwiązaniu kontraktu z Interem Mediolan. W kontekście piłkarza spekulowano ostatnio tym, że może trafić do Tottenhamu Hotspur. Niemniej taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

Sky Sports przekonuje, że Eriksen ma podjąć decyzje o swojej przyszłości, dokonując wyboru spośród dwóch klubów. Pierwszym jest Brentford, którego barwy zawodnik reprezentował przez ostatnie pół roku. Alternatywą ma być natomiast Man Utd.

Ofensywny pomocnik w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach. Strzelił w nich jednego gola, a ponadto zaliczył cztery kluczowe podania.

115-krotny reprezentant może pochwalić się 237 występami w lidze angielskiej. Jak na razie zanotował w nich 52 trafienia i 71 asyst. Największymi sukcesami w karierze Eriksena są jak dotąd trzy mistrzostwa Eredivisie z Ajaxem i Scudetto wywalczone z Interem Mediolan.

Czytaj więcej: Kolejny klub zainteresowany Eriksenem