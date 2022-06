PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen ma za sobą dobrą rundę w barwach Brentfordu. Nic dziwnego, że i Pszczoły marzą o przedłużeniu współpracy, jak i inne kluby zalecają się do Duńczyka. Do Manchesteru United, Tottenhamu i Leicester City dołączył West Ham United.

Christian Eriksen w styczniu podpisał półroczny kontrakt z Brentfordem

Rozegrał udaną rundę, czym przekonał do siebie możniejszych od Pszczół

Brentford wciąż liczy na przedłużenie umowy, ale do konkurencji w postaci Manchesteru United, Tottenhamu i Leicester City dołączył właśnie West Ham United

Eriksen skusi się grą w europejskich pucharach? Młoty powalczą o pomocnika

Za Christianem Eriksenem rok pełen wzlotów i upadków. Przez pół roku dochodził do siebie po zatrzymaniu akcji serca podczas meczu Euro 2021. W styczniu zdołał przekonać władze Brentfordu do podpisania z nim krótkiego kontraktu. Podczas tych kilku miesięcy Duńczyk ponownie zachwycił kibiców Premier League. Rozegrał zaledwie jedenaście meczów, w których pięciokrotnie brał udział w akcjach bramkowych. Skoro udowodnił, że nadal może rywalizować na najwyższym poziomie, nic dziwnego, iż zgłosiły się po niego marki znacznie większe niż Pszczoły.

Niemal natychmiast o swoim byłym podopiecznym przypomniał sobie Tottenham. Później do tego grona dołączyły Manchester United oraz Leicester City. Sam Duńczyk ma być coraz bliżej podjęcia decyzji. 30-latek czuje wielką wdzięczność do Brentfordu. Beniaminek angielskiej ekstraklasy zaufał mu, gdy nikt inny nie chciał tego zrobić. Z drugiej strony kusi go perspektywa gry na Old Trafford. Dzięki niej powróciłby też do europejskich pucharów. Jeszcze niedawno media donosiły, że ostateczna rozgrywka rozstrzygnie się pomiędzy tymi dwoma klubami.

Francuski Football365 donosi jednak, że do walki włączył się też West Ham United. Młoty poszukują wzmocnień kadry przed kolejnym rokiem gry na wielu frontach. Trudno jednak spodziewać się, by londyńczycy zdołali przekonać pomocnika. Nie występował w ich barwach wcześniej, a ponadto w ich koszulce może liczyć co najwyżej na grę w Lidze Konferencji, podczas gdy Manchester United czeka kampania w Lidze Europy. Niebawem powinniśmy poznać decyzję Eriksena.

Portal Transfermarkt wycenia Duńczyka na 20 milionów euro.

