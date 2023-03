fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubayemang marzy o powrocie do FC Barcelony

Chelsea jest zawiedziona jego zachowaniem i może rozwiązać kontrakt

Gabończyk nie został zgłoszony do wiosennych meczów Ligi Mistrzów

Przygoda na Stamford Bridge zakończy się przedwcześnie?

Pierre-Emerick Aubameyang był do Londynu ściągany przez Thomasa Tuchela, z którym owocnie współpracował za czasów Borussii Dortmund. Niedługo po przeprowadzce napastnika na Stamford Bridge, niemiecki menedżer został zwolniony z Chelsea. Graham Potter, który zastąpił go na ławce trenerskiej, nie był przekonany do Gabończyka i po krótkim czasie odstawił go od wyjściowego składu.

W kolejnych miesiącach problemy Aubameyanga tylko się mnożyły. Sztab szkoleniowy The Blues podjął decyzję, że nie znajdzie się on wśród zgłoszonych do wiosennych meczów Ligi Mistrzów. Wówczas stało się jasne, że 33-latek w ekipie ze stolicy Anglii jest zwyczajnie niechciany.

W miniony weekend Aubameyang widziany był w szatni FC Barcelony, która świętowała zwycięstwo z Realem Madryt w ligowym El Clasico. Wcześniej reprezentant Gabonu miał oferować Dumie Katalonii swoje usługi, co rozwścieczyło władze Chelsea. Rozważają one przedterminowe rozwiązanie umowy obowiązującej do 30 czerwca 2024 roku.

Jeśli Aubameyang zostanie wolnym zawodnikiem, w grę wejdzie ponowny angaż w FC Barcelonie, która poszukuje rezerwowego napastnika.

