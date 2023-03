fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino znajduje się na bezrobociu od lipca 2022 roku

Argentyńczyk chciałby wrócić na ławkę trenerską już tego lata

41-latek typowany jest jako następca Antonio Conte w Tottenhamie

Pochettino wróci na ławkę

Rozbrat Mauricio Pochettino z piłką trwa już kilka miesięcy. W lipcu 2022 roku wygasł jego kontrakt z Paris Saint-Germain, który nie został przedłużony. Od tego czasu Argentyńczyk przebywa na trenerskim bezrobociu i szuka nowego pracodawcy.

Pochettino nie chciał zbyt szybko wracać na ławkę trenerską, ale niebawem stanie przed bardzo ważną decyzją. Jest on bowiem gotowy, aby wrócić do zawodu i objąć nowy zespół już od tego lata.

Nazwisko 51-latka łączone jest przede wszystkim z Tottenhamem, gdzie miał okazję pracować w latach 2014-2019. Wspólnie z zespołem dotarł do finału Ligi Mistrzów, co było ogromnym sukcesem. Aktualnie londyńczycy są bliscy rozstania z Antonio Conte, a Argentyńczyk jest traktowany jako główny kandydat do zastąpienia go.

Niewykluczone, że Pochettino będzie mógł również liczyć na inne kierunki. Niepewny przyszłości w Madrycie jest Carlo Ancelotti, który najprawdopodobniej przegra z FC Barceloną rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii. Argentyńczyk nie znajduje się jednak na szczycie listy życzeń Królewskich, a jest jedynie jedną z opcji rezerwowych.

