Chelsea ustaliła priorytet. Wyraźne życzenie Tuchela

Harry Kane odejdzie z Tottenhamu, czy będzie kontynuował karierę w klubie z północnego Londynu? Takie pytanie z pewnością zadaje sobie każdy fan Kogutów. Reprezentant Anglii nie może narzekać na brak zainteresowania, a według najnowszych medialnych doniesień coraz bardziej zdeterminowana do jego sprowadzenia jest Chelsea.

Chelsea z transferowym celem

Jednym z celów Chelsea na letnie okno transferowe ma być sprowadzenie napastnika z najwyższej piłki i jest gotowa przeznaczyć na jego zrealizowanie sporą kwotę. Wśród kandydatów do przenosin na Stamford Bridge wymieniani byli między innymi Robert Lewandowski i Erling Haaland, ale według Football Insider aktualnie na pierwszym miejscu listy życzeń znajduje się Harry Kane.

Władze Tottenhamu do tej pory stały przy stanowisku, że ich najlepszy strzelec nie jest na sprzedaż. A tym bardziej, że nie pozwolą mu odejść do ligowego rywala. Wszystko jednak wskazuje na to, że czeka ich trudna walka o zatrzymanie Kane’a w zespole, a duże znaczenie w tej kwestii będzie miało zdanie samego zawodnika.

Kane niewątpliwie może być sfrustrowany brakiem sukcesów i rozglądać się za kierunkiem, w którym będzie miał szanse na trofea. Już w kwietniu pojawiały się informacje o tym, że reprezentant Anglii rozważa odejście z Tottenhamu, a od tamtej pory takie rozwiązanie mogły wzmocnić porażka z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej oraz zwolnienie Jose Mourinho.

Abramowicz spełni życzenia Tuchela

Menedżer Chelsea Thomas Tuchel, choć pod jego wodzą drużyna notuje świetne wyniki i awansowała do finału Ligi Mistrzów, uważa, że drużyna potrzebuje wzmocnień w ofensywie. Jego zdaniem obecni napastnicy znajdujący się w kadrze jego zespołu nie znajdują się na poziomie niezbędnym do regularnego zdobywania trofeów w kraju i europejskich pucharach.

Właściciel The Blues Roman Abramowicz jest gotowy ponownie sięgnąć głębiej do kieszeni i spełnić życzenia niemieckiego szkoleniowca. Latem w Londynie szykują się więc kolejne milionowe inwestycje. Władze klubu utwierdzić w przekonaniu o ich słuszności może również sukces w finale Ligi Mistrzów, w którym Chelsea zagra 29 maja z Manchesterem City.

Manchester City Chelsea 2.00 3.40 3.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 9. maja 2021 10:29 .

