Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea dokona transferu Patricka Dorgu?

Chelsea w obecnym sezonie radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Podopieczni Enzo Mareski znajdują się w czołówce tabeli Premier League i poważnie liczą się w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. The Blues tymczasem nie chcą przespać nadchodzącego zimowego okienka transferowego i już w planują wzmocnienia.

Jak informuje serwis „CaughtOffside”, Chelsea obecnie prowadzi w wyścigu o wielki talent. W kręgu zainteresowań The Blues znajduje się Patrick Dorgu, który na co dzień reprezentuje barwy Lecce. Londyńczycy jeśli chcą sprowadzić utalentowanego Duńczyka, to muszą sięgnąć głęboko do portfela. Zawodnik bowiem jest wyceniany na 50 milionów euro.

Chelsea oczywiście nie jest jedynym klubem, który wykazuje zainteresowanie Patrickiem Dorgu. Zawodnik Lecce znajduje się również na celowniku Crystal Palace, Tottenhamu Hotspur, SSC Napoli oraz Juventusu. Jednak to obecnie The Blues prowadzą w wyścigu o podpis młodego duńskiego defensora.

Wspomniane źródło przekazuje również inne ważne informacje związane z Patrickiem Dorgu. Otóż zawodnik ma być poważnie zainteresowany przeprowadzką do Chelsea. Jednak przedstawiciele piłkarza Lecce woleliby, aby Duńczyk pozostał na Półwyspie Apenińskim.