Denis Zakaria zasilił latem szeregi Chelsea, w której nawet nie zadebiutował. Szwajcar prawdopodobnie zmieni ponowni zmieni barwy klubowe.

W ostatnich godzinach letniego okna transferowego, klub zmienił Denis Zakaria. Szwajcar opuścił Juventus po ledwie pół roku, na rzecz wypożyczenia do Chelsea. Z perspektywy pomocnika był to fatalny ruch, ponieważ w Londynie zmienił się trener. Thomasa Tuchela zastąpił Graham Potter, który nie stawia na 25-latka.

Zakaria jest rozczarowany tym, że minęła już połowa października, a on nawet nie zadebiutował w Chelsea. Ponadto Szwajcar jest niepocieszony zmianą szkoleniowca. 25-latek obawia się też, że The Blues zimą wzmocnią jeszcze linię pomocy, o czym poinformował Nizaar Kinsella z Evening Standard. To, że wypożyczenie piłkarza zostanie skrócone, jest zatem wielce prawdopodobne. Graham Potter przyznał jednak, że nie zapadła decyzja w tej sprawie.

– Nie podjęliśmy żadnej decyzji. Denis przykłada się do treningów i jest gotowy pomóc drużynie. Nie ma o niczym mowy. Jest ważnym członkiem zespołu, jest cierpliwy i czeka na swoją szansę – powiedział szkoleniowiec Chelsea. Zakaria przed wypożyczeniem do londyńskiego klubu spędził pół roku w Juventusie, do którego dołączył w styczniu tego roku.

