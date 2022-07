Pressfocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Od roku Jules Kounde był transferowym priorytetem Chelsea FC. W ostatnim czasie jednak, The Blues zaczęli rozglądać się za innymi środkowymi obrońcami.

Sevilla FC, ku rozpaczy Julesa Kounde, długo nie mogła dogadać się z Chelsea FC w sprawie transferu

W międzyczasie, The Blues zmieniły się transferowe plany

Zamiast Kounde, na Stamford Brigde trafił Kalidou Koulibaly

PSG i FC Barcelona walczą teraz o Kounde

Chelsea FC o Julesa Kounde pytała Sevillę FC, zarówno latem, jak i zimą. Oferowała od 55 do 70 mln euro, ale Andaluzyjczycy oczekiwali kwoty, która widniała w klauzuli zakupy, a więc 90 mln euro. Obrońca reprezentacji Francji bardzo chciał przenieść się na Stamford Brigde, ale nie było to dane w żadnym z okienek transferowych.

Wydawało się, że The Blues dopną swego latem tego roku. Zwłaszcza, że pewne było odejście Andreasa Christensena i Antonio Ruedigera, niepewny z kolei cały czas jest los Cesara Azpilicuety. Jeszcze w czerwcu, hiszpańska prasa donosiła, że tym razem Sevilla zgodzi się na kwotę 56 mln euro. Negocjacje w pewnym momencie utknęły w martwym punkcie, aż w końcu działacze 6-krotnych mistrzów Anglii doszli do wniosku, że czas rozejrzeć się za innymi wzmocnieniami.

Pierwotnie na szczycie ich listy życzeń był Matthijs de Ligt, który jednak bardziej był skłonny przenieść się do Bayernu. W związku z tym londyńczycy zarzucili sieci na Kalidou Koulibaly, który w czwartek przejdzie w stolicy Wielkiej Brytanii testy medyczne. Chelsea jest również bliska zakontraktowania swego byłego gracza Nathana Ake. Ostatnio wiele mówi się również o możliwym transferze Presnela Kimpembe, niezadowolonego z atmosfery, jaka panuje w PSG.

Kounde zatem to już temat w Londynie mocno nieaktualny. Zdaniem hiszpańskiej prasy mógłby trafić do Paryża, właśnie w ramach wymiany za Kimpembe. Cały czas zainteresowana Francuzem jest również FC Barcelona, ale kwota ok. 60 mln euro zdaje się być ponad jej finansowe możliwości.

Przeczytaj również: Koulibaly dogadany z Chelsea! W czwartek testy medyczne